Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России над Египтом на ЧМ-2018 по футболу

Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа отдал предпочтение российской сборной в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой Египта.

Об этом сообщает ТАСС.

Во время очередного сеанса предсказаний Ахиллу установили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флажки команд. Кот уверенно направился к миске рядом с российским флажком.

До этого Ахилл верно предсказал результаты двух матчей чемпионата мира: между Россией и Саудовской Аравией, а также между Марокко и Ираном.

Сборная России встретится с национальной командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.

Ранее Рейнгольд заявил, что сборная России по футболу обыграет Египет, несмотря на отсутствие российского лидера Владимира Путина.