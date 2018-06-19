Рейнгольд считает, что сборная России по футболу обыграет Египет, несмотря на отсутствие Путина

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о том, как завершится матч между сборными России и Египта на чемпионате мира 2018 года.

«Конечно, когда на матче присутствует первое лицо государства, каждый футболист хочет показать своё мастерство, искусство и так далее. Мой прогноз свидетельствует об оптимизме. Мы выиграем 2:0, и проблем не будет», — приводит слова Рейнгольда НСН.

Команды встретятся 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин не сможет посетить матч ЧМ-2018 Россия — Египет.