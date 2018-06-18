Путин не сможет посетить матч ЧМ-2018 Россия — Египет

Российский лидер Владимир Путин не сможет посетить матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между командами России и Египта.

«Завтра он будет в Минске. Скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть в прямом эфире. Я уж не знаю, как у него будет время посмотреть», — приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что какие-то основные моменты в новостном формате президент всё же посмотрит.

«И наверняка он будет интересоваться ходом матча. Но, ещё раз повторяю, завтра очень напряжённая работа в Минске», — добавил чиновник.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Виктория Лопырёва попросила Путина посетить матч ЧМ-2018 Россия — Египет.