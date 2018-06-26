Футболист сборной Уругвая Торрейра восхитился Нижним Новгородом

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уругвая по футболу Лукас Торрейра пришёл в восторг от Нижнего Новгорода во время чемпионата мира по футболу в России.

Он назвал феноменальным спорткомплекс на базе в Нижнем Новгороде, где остановилась сборная Уругвая на время ЧМ-2018.

«Здесь очень-очень-очень красиво, правда. Жаль, что мы нечасто выезжали за его пределы, чтобы посмотреть город, однако команда уже успела оценить то, как местные жители к нам относятся — очень тепло, даже сложно представить лучше», — приводит слова Торрейры «Газета.Ru».

Следующий свой матч на ЧМ-2018 сборная Уругвая проведёт в рамках 1/8 финала с командой Португалии. Встреча состоится 30 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

Ранее министр спорта Уругвая Фернандо Касерес и его заместитель Альфредо Этчанди высоко оценили организацию чемпионата мира 2018 года по футболу в России.