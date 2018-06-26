В Минспорте Уругвая высоко оценили организацию ЧМ-2018 по футболу в России

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес и его заместитель Альфредо Этчанди высоко оценили организацию чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

«На моём веку это самая великолепная организация ЧМ во всех смыслах — инфраструктура, безопасность, доброжелательность и гостеприимство. Поздравляю российский народ и правительство России со всем — с работой, которую они проделали, с чемпионатом мира, который представляет собой настоящий футбольный праздник», — заявил Этчанди в эфире RT.

Министр спорта Уругвая считает, что россияне создали этим ЧМ атмосферу праздника в стране.

«Все очень радостные на стадионе. Царит атмосфера счастья не только из-за спортивных результатов, но и благодаря отличным условиям организации, к которым следует прибавить достоинство, менталитет, щедрость, которые почувствовали на себе уругвайцы и все те, кто приехали на этот чемпионат. Мне кажется, что сложно себе представить праздник лучше этого», — заключил Касерес.

Министр спорта также отметил, что Уругвай старается перенять организационные моменты у России, но заметил, что никто не может состязаться с его страной в футбольном наследии и культуре.

Ранее Касерес поделился эмоциями от победы сборной Уругвая в матче с Россией.