Министр спорта Уругвая поделился эмоциями от победы сборной в матче с Россией

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес поделился эмоциями от игры сборной в матче с национальной командой России на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

«Уругваю эта победа принесла огромное удовольствие, как и всем нам. Уругвай очень серьёзно работает более десяти лет над игрой, которая может дать как положительные, так и отрицательные результаты. Потому что итоги матчей зависят от разных факторов. Но существуют рабочие процессы, стратегия. В конце концов, мы испытываем гордость», — заявил Касерес.

Он также отметил, что сборная Уругвая по футболу очень организованная в построении игры.

«Сборная Уругвая очень надёжна, у неё есть различные варианты, возможности. Многие годы сборная работает над созданием компактности в игре. В связи с этим соперники постоянно придумывают, как усложнить игру команде Уругвая», — заключил Касерес.

Ранее Фернандо Касерес назвал чемпионат мира по футболу 2018 года в России лучшим в истории.