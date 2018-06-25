Министр спорта Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес назвал чемпионат мира по футболу 2018 года в России лучшим в истории.

«88 лет назад прошёл первый чемпионат мира, с тех пор многое изменилось, изменился и сам футбол. Спустя 88 лет мы видим лучший в истории чемпионат мира», — заявил Касерес на пресс-конференции.

Первый в истории мундиаль прошёл в 1930 году в Уругвае. Победу в том турнире одержали хозяева соревнований.

21-й в истории чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Матчи турнира проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.

Сборная Уругвая досрочно обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства. В следующем матче южноамериканская команда сыграет за первое место в группе со сборной России, которая также обеспечила себе участие в 1/8 финала.

Встреча состоится 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин не посетит матч ЧМ-2018 Россия — Уругвай.