СМИ: «Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по Головину после очередного предложения

Туринский «Ювентус» приостановил переговоры с московским ЦСКА по полузащитнику Александру Головину после очередного предложения.

«Ювентус» выдвинул новые условия сделки. Итальянский клуб согласился потратить €19 млн плюс 10% с будущей продажи игрока, сообщает сайт gianlucadimarzio.com. ЦСКА намерен получить за 22-летнего футболиста €25—30 млн.

Итальянский клуб решил приостановить попытки приобрести Головина после повышения цены на футболиста в связи с удачным выступлением на чемпионате мира 2018 года и интересом со стороны лондонских «Челси» и «Арсенала», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин обратил на себя внимание лондонского «Челси»