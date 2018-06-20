СМИ: «Челси» включился в борьбу за футболиста Головина

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин обратил на себя внимание лондонского «Челси».

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, руководство английского клуба готово потратить крупную сумму на трансфер россиянина.

В настоящий момент ЦСКА ведёт переговоры о переходе Головина с туринским «Ювентусом».

Ранее отец Головина заявил, что его сын начал изучать английский язык.