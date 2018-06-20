Отец Головина заявил, что его сын начал изучать английский язык

Отец полузащитника ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина заявил, что его сын начал изучать английский язык.

«Я уверен, что Александр сможет играть на новом уровне. Это будет сложно даже с новым языком, но он уже начал изучать английский», — приводит слова отца Головина итальянское издание Premium Sport.

Он отметил, что хавбек полностью сосредоточен на выступлениях за сборную России на чемпионате мира и не читает новости.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сделал первое официальное предложение ЦСКА по трансферу Головина.