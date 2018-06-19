СМИ: «Ювентус» сделал первое официальное предложение ЦСКА по трансферу Головина
- Reuters
Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
Отмечается, что руководство чемпионов Италии предложило за россиянина €17 млн, армейцев эта сумма не устроила. Клуб намерен получить за 22-летнего игрока €25 млн.
Предполагается, что в ближайшее время «Ювентус» улучшит предложение до €18 млн с бонусами и предоставит ЦСКА процент с последующей продажи Головина.
Ранее известный агент Варга заявил, что Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб.