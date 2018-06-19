СМИ: «Ювентус» сделал первое официальное предложение ЦСКА по трансферу Головина

Короткая ссылка
Клуб итальянской Серии А «Ювентус» сделал первое официальное предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.
СМИ: «Ювентус» сделал первое официальное предложение ЦСКА по трансферу Головина
  • Reuters

Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Отмечается, что руководство чемпионов Италии предложило за россиянина €17 млн, армейцев эта сумма не устроила. Клуб намерен получить за 22-летнего игрока €25 млн.

Предполагается, что в ближайшее время «Ювентус» улучшит предложение до €18 млн с бонусами и предоставит ЦСКА процент с последующей продажи Головина.

Ранее известный агент Варга заявил, что Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить