СМИ: «Ювентус» сделал первое официальное предложение ЦСКА по трансферу Головина

Клуб итальянской Серии А «Ювентус» сделал первое официальное предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Отмечается, что руководство чемпионов Италии предложило за россиянина €17 млн, армейцев эта сумма не устроила. Клуб намерен получить за 22-летнего игрока €25 млн.

Предполагается, что в ближайшее время «Ювентус» улучшит предложение до €18 млн с бонусами и предоставит ЦСКА процент с последующей продажи Головина.

Ранее известный агент Варга заявил, что Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб.