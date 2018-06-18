Агент: Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб

Известный футбольный агент Шандор Варга считает, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин готов к переходу в ведущий европейский чемпионат.

«На мой взгляд, Головин готов к тому, чтобы перейти в топ-клуб. Он держит определённую планку уже 2—2,5 года, одинаково хорошо выглядит в матчах Лиги чемпионов и в условной игре РФПЛ с «Амкаром». В 22 года он стал лидером своей сборной, и это говорит о многом», — приводит слова Варги газета «Известия».

Он отметил, что у Головина высокий футбольный IQ, поэтому он способен проявить себя в любом чемпионате.

«Безусловно, ему есть в чём прибавлять, но в более сильной команде он сможет ещё быстрее прогрессировать», — добавил агент.

Ранее Массимо Каррера высказался о готовности Головина перейти в «Ювентус».