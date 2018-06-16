Каррера высказался о готовности Головина перейти в «Ювентус»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о готовности полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина перейти в туринский «Ювентус».

«Думаю, что Головиным интересуется не только «Ювентус». И этот футболист готов к переезду в другой чемпионат. Человеку всего 22 года, а он уже является лидером своей сборной, имеет немалый опыт выступления в европейских клубных турнирах. Не говоря уж про то, что Головин блистает в одной из ведущих команд России», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Он отметил, что сложно назвать даже примерную трансферную стоимость Головина.

«Каждый случай индивидуален. Когда не знаешь конкретики, трудно говорить о цифрах. Понятно, что успешное выступление Головина на чемпионате мира может только повысить его трансферную стоимость», — добавил итальянский специалист.

Ранее Головин высказался об интересе к нему со стороны «Ювентуса» и «Барселоны».