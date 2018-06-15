Головин высказался об интересе к нему со стороны «Ювентуса» и «Барселоны»

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым он входит в сферу интересов туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны».

«Говорить могут разное: любого игрока могут «отправить» в любой клуб. Тяжело, конечно, не заметить такие новости — везде пишут. Но отношусь совершенно нейтрально», — приводит слова Головина Sport24.

Ранее испанское издание Marca сообщило, что Головин попал в сферу интересов «Барселоны».