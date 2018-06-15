СМИ: Головин попал в сферу интересов «Барселоны»

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин может перейти в «Барселону».

Как сообщает Marca, 22-летний игрок рассматривается испанским клубом в качестве альтернативы трансферу хавбека «Аякса» Френки де Йонга.

Отмечается, что трансферная стоимость Головина ниже, чем у голландца, поэтому руководство каталонцев готово обратиться к кандидатуре россиянина.

В матче открытия чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией Головин забил гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Головин прокомментировал интерес к нему со стороны действующего чемпиона Италии «Ювентуса».