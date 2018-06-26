Сын самого знаменитого болельщика сборной Бразилии: россияне — чудесные люди

Франк Дамасено, сын самого знаменитого болельщика сборной Бразилии Кловиса Фернандеса, рассказал, в чём секрет очарования его отца.

Фернандес ездил на все чемпионаты мира со сборной Бразилии с 1990 по 2014 год. В руках у него всегда была копия Кубка мира. Кловис умер в 2015 году.

«Думаю, всё дело в том, с какой любовью и страстью он болел за нашу национальную сборную. Ведь именно поэтому мы все здесь и собрались: чтобы изо всех сил поддерживать свою команду на чемпионате мира в этой замечательной стране. Нам тут очень нравится, россияне — чудесные люди», — сказал Дамасено RT.

Кроме того, он оценил шансы сборной Бразилии на победу в чемпионате мира 2018 года. Сын Фернандеса тоже привёз с собой ту самую копию Кубка мира.

«На мой взгляд, наша сборная сейчас переживает не лучшие времена, но если они победят своего последнего соперника, то пройдут в плей-офф и смогут приблизиться к настоящему Кубку мира. Но наш трофей тоже все трогают, целуют, поднимают над головой, словно он настоящий», — заявил Дамасено.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста может пропустить остаток чемпионата мира 2018 года в России из-за травмы.