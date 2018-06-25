СМИ: Коста может пропустить остаток ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста может пропустить остаток чемпионата мира 2018 года в России из-за травмы.

Как сообщает Globo, по итогам медицинского обследования стало известно, что ориентировочные сроки восстановления хавбека — от 15 до 20 дней.

Отмечается, что Коста, возможно, успеет восстановиться до полуфинала или финала чемпионата мира, если Бразилия сможет дойти до этих стадий турнира.

Ранее сборная Бразилии объявила, что Коста пропустит матч с Сербией из-за травмы.