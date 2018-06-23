Футболист сборной Бразилии Коста пропустит матч с Сербией на ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста пропустит матч группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Сербии, который пройдёт в Москве 27 июня.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Бразилии.

Отмечается, что Коста почувствовал боль в бедре во время матча с Коста-Рикой. Медицинское обследование выявило у бразильца мышечную травму.

Ранее сообщалось, что Неймар оскорбил Тиаго Силву во время матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой.