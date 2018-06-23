Неймар оскорбил Тиаго Силву во время матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва признался, что нападающий Неймар оскорбил его во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Коста-Рики.

«Меня опечалило поведение Неймара. Когда я вернул мяч, он оскорбил меня. Но думаю, что я был прав. Это даже сэкономило нам время», — цитирует Силву «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AFP.

Он отметил, что спокойно отреагировал на реплику Неймара, однако ему грустно видеть такое поведение по отношению к себе.

Ранее нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, почему заплакал после матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Коста-Рики.