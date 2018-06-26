СМИ: Певица Рианна прилетела в Санкт-Петербург на матч ЧМ-2018 Нигерия — Аргентина

Певица Рианна прилетела в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины.

Рианна опубликовала фотографию в своём Instagram, указав в качестве своего местоположения Санкт-Петербург. Как сообщает «Спорт-Экспресс», певица собирается посетить матч ЧМ-2018 Нигерия — Аргентина.

Она присутствовала на игре первого тура ЧМ-2018 между командами Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону. В 2014 году Рианна была замечена на финальном матче ЧМ между Германией и Аргентиной.

Матч Нигерия — Аргентина состоится 26 июня на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Начало — в 21:00 мск.

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