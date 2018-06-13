Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде на ЧМ-2018 по футболу

Британский певец Робби Уильямс, который вместе с оперной певицей Аидой Гарифуллиной выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, дал совет болельщикам сборной России.

«Молитесь о чуде. Как фанат сборной Англии, я буду делать то же самое. Надеюсь, Англия выиграет чемпионат мира при моей жизни», — приводит слова Уильямса ТАСС.

Он отметил, что болельщики сборной Англии всегда остаются «чрезвычайно разочарованными».

Ранее Песков заявил, что Трамп является желанным гостем на ЧМ-2018 по футболу.