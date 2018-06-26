Путин поручил обеспечить дальнейшее эффективное использование инфраструктуры ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить дальнейшее эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира 2018 года по футболу.

Глава государства доверил поручение правительству России, региональным властям и Российскому футбольному союзу, сообщается на сайте Кремля.

Инфраструктура должна способствовать формированию условий для развития детского и массового спорта.

Ранее Путин на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) рассказал, какое значение для страны имеет проведение чемпионата мира 2018 года.