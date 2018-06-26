В МИД отреагировали на статью саудовского СМИ о допинге сборной России по футболу

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на статью саудовского СМИ о допинге сборной России по футболу.

Издание «Sada» после стартового матча чемпионата мира по футболу Россия — Саудовская Аравия (5:0) заявило, что российские футболисты принимали допинг, а местные спецслужбы скрыли этот факт.

В российском МИД отметили, что саудовское издание бездоказательно присоединилось к очернению российских спортсменов. Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла никаких доказательств применения допинга, что также подтвердило и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Надеемся, что прочтение фейкового материала «Sada» вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики», — говорится в заявлении на сайте МИД России.

Ранее министр спорта России Павел Колобков ответил на призывы представителей Американского антидопингового агентства (USADA), потребовавших проверить российских футболистов на применение запрещённых препаратов после двух побед на чемпионате мира 2018 года.