Колобков ответил на призывы USADA проверить сборную России на допинг на ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков ответил на призывы представителей Американского антидопингового агентства (USADA), потребовавших проверить российских футболистов на применение запрещённых препаратов после двух побед на чемпионате мира 2018 года.

«Руководство USADA часто делает странные, провокационные заявления. К этому уже стоит привыкнуть. За борьбу с допингом на чемпионате мира отвечает ФИФА. Она провела своё расследование, никаких вопросов к сборной России нет. Хочется посоветовать главе USADA заниматься вопросами антидопинговой политики внутри самих США. А остальные вопросы оставить ФИФА, WADA, МОК», — заявил Колобков в эфире RT.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе.