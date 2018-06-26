Тренер сборной Марокко Ренар: мы запомним ЧМ-2018, это волшебный момент

Главный тренер сборной Марокко по футболу Эрве Ренар подвёл итоги выступления своих подопечных на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Наши игроки, вся команда, заслуживают похвалы за матч с Испанией и весь турнир. Нам не хватало опыта, и были игры, в которых мы должны были показать лучший результат. Мы запомним этот чемпионат мира. Это волшебный момент», — цитирует французского специалиста официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Также Ренар пожелал удачи двум африканским сборным, претендующим на выход в плей-офф ЧМ-2018 — командам Нигерии и Сенегала.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.