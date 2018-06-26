Коллер поделился впечатлениями от посещения стадиона ЧМ-2018 в Самаре

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Чехии по футболу Ян Коллер поделился впечатлениями от посещения построенного к чемпионату мира 2018 года стадиона в Самаре, где проходил матч между командами России и Уругвая в рамках группового раунда мундиаля.

«Десять лет назад я играл в этом городе и очень доволен тем, что увидел сейчас. Разница значительная. В Самаре появился очень хороший стадион, вмещающий 40 000 человек, и на матче Россия — Уругвай была прекрасная атмосфера», — приводит слова форварда корреспондент RT.

По словам Коллера, в последние годы уровень футбола претерпел существенные изменения.

«Я закончил профессиональную карьеру восемь лет назад, и сейчас все игроки стали сильнее с технической и физической точки зрения. Они стали играть быстрее, так что уровень футбола значительно возрос», — добавил он.

Ранее Коллер назвал основных фаворитов ЧМ-2018.