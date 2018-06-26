Экс-игрок сборной Чехии Коллер назвал основных фаворитов ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Чехии по футболу Ян Коллер выразил мнение, что команды Бельгии, Франции и Германии являются главными претендентами на победу на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

«Франция и Бельгия успешно начали ЧМ-2018, это очень сильные команды. Результаты сборной Германии несколько неожиданны, потому что в первом матче она уступила Мексике, а во втором только в концовке смогла обыграть Швецию. Но для меня Германия по-прежнему остаётся одним из основных фаворитов турнира», — приводит слова чешского форварда корреспондент RT.

По словам Коллера, поражение сборной России в матче с Уругваем объясняется высоким уровнем соперника.

«В поединке с Россией Уругвай играл очень хорошо. Для меня это один из главных фаворитов турнира, поэтому для России матч был очень трудным», — добавил он.

Ранее нападающий сборной России Артём Дзюба назвал команду Уругвая лучшей в мире по игре на стандартных положениях.