Дзюба: Уругвай — самая лучшая команда в мире на стандартных положениях

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал тот факт, что все три гола в матче чемпионата мира с Уругваем команда пропустила после розыгрыша стандартных положений.

«Это совершенно неудивительно. Уругвай — самая лучшая команда в мире на стандартах. Прежде всего, не нужно было допускать там ошибок», — заявил Дзюба.

Он также добавил, что не стоит искать виновных в поражении сборной России в матче с Уругваем.

«Не ищем виноватых, вместе выигрываем — вместе проигрываем, это такой договор между нами. Мы проиграли сегодня все вместе. У нас общие победы и общие поражения», — заключил Дзюба.

Ранее полузащитник сборной России Денис Черышев поддержал партнёра по команде Игоря Смольникова, который получил удаление в первом тайме матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.