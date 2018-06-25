Черышев поддержал удалённого в матче с Уругваем Смольникова

Полузащитник сборной России Денис Черышев поддержал партнёра по команде Игоря Смольникова, который получил удаление в первом тайме матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.

«Думаю, ему не стоит расстраиваться. У каждого футболиста случаются в карьере неудачные матчи. Сегодня ошибся он, завтра допустит оплошность кто-то другой из нас. Ничего страшного, игровой момент. Мы поддержали Игоря и советуем всем. Всё будет хорошо», — заявил Черышев.

Кроме того, он прокомментировал погодные условия, в которых приходилось играть командам России и Уругвая в Самаре.

«Одинаково трудно было и нам, и уругвайцам. Разумеется, жара ощущалась, но выигрывать надо было без оглядки на это», — заключил Черышев.

Он также надеется, что проведение матча 1/8 финала в Москве положительно скажется на сборной России.

Ранее сообщалось, что Дзюба считает более предпочтительным играть матч 1/8 финала в «Лужниках», чем в Сочи.