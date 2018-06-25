Дзюба считает, что предпочтительнее играть матч 1/8 финала в «Лужниках», чем в Сочи

Нападающий сборной России Артём Дзюба не видит разницы в том, какой соперник достанется команде в 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Смысла нет выбирать. Скорее всего, нам достанется Испания. Я так понимаю, будем играть в «Лужниках». Может быть, это будет плюс для нас, потому что в Сочи жарковато», — сказал Дзюба.

Сборная России вышла в плей-офф и проведёт свой матч 1/8 финала 1 июля на московском стадионе «Лужники». Время начала встречи — 17:00. Соперником россиян станет лидер группы B.

Ранее Дзюба назвал причины поражения в матче с Уругваем.