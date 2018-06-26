Аспас: не стоит делать серьёзных выводов о сборной России по матчу с Уругваем

Нападающий сборной Испании Яго Аспас поделился ожиданиями от матча с командой России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы следили за группой А, смотрели все матчи сборной России, с которой нам предстоит сыграть. Россияне уступили команде Уругвая, но не стоит делать серьёзных выводов по этому матчу — команда играла не основным составом, ведь у них получили отдых некоторые лидеры. Плюс было раннее удаление», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Аспаса, матч со сборной России будет сложным для испанских футболистов.

«Но мы верим в успех», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.