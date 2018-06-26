Иско: матч со сборной России в плей-офф ЧМ-2018 будет очень сложным для испанских футболистов

Полузащитник сборной Испании Иско поделился ожиданиями от матча с командой России в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

«Вне всяких сомнений, матч против сборной России будет очень сложным. Это страна-хозяйка ЧМ, за которую будет болеть весь стадион. Несмотря на поражение от сборной Уругвая, российская команда выступила хорошо на групповом этапе турнира», — цитирует футболиста ТАСС.

По словам Иско, в 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России может провести прекрасный матч.

«Поэтому наша задача — совершить как можно меньше ошибок и выиграть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.