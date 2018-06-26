Тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года с командой России, который состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники».

«Мы будем играть с хозяйкой чемпионата, с командой, которую будет поддерживать большинство болельщиков на стадионе», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Йерро, он видел каждый из трёх матчей российской сборной на ЧМ-2018, в том числе и поединок с Уругваем, в котором подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение со счётом 1:3.

«У нас достаточно информации о сопернике, так что время для подготовки есть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.