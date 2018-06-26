Йерро: сборной Испании повезло занять первое место в группе В на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал выход своих подопечных в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

«Групповой этап получился для Испании трудным, но, несмотря на это, нам удалось финишировать на первом месте в турнирной таблице группы В. Нет худа без добра. Нам нужно продолжать оставаться позитивными. Конечно, мы можем улучшить свою игру. Есть вещи, над которым нужно работать. Мы самокритичны, поскольку пропускать пять голов в трёх матчах — это не движение вперёд. Сказал об этом игрокам», — цитирует специалиста официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

По словам Йерро, группа В, в которой, помимо Испании, выступали сборные Португалии, Марокко и Ирана, получилась ровной.

«Мы до конца не знали, кто будет первым и вторым в турнирной таблице. Должен сказать, нам повезло, что мы финишировал на первой строчке. Такова была наша изначальная цель, и мы её достигли. Теперь нужно быть требовательными к себе и не терять голову, ведь если пропускать голы так легко, будет трудно добиться максимальной цели», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.