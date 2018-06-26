Египетский комментатор скончался во время работы на матче ЧМ-2018

Комментатор Абдрахим Мухаммед Негма скончался во время работы на матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Саудовской Аравии и Египта.

Об этом сообщает египетское издание Youm7.

Отмечается, что Негма, выступающий в качестве эксперта на одном из египетских телеканалов перенёс сердечный приступ во время матча, который и стал причиной его смерти.

Ранее сообщалось, что сборная Египта проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018.