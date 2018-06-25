Саудовская Аравия вырвала победу у Египта в матче ЧМ-2018

Сборная Египта уступила национальной команде Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Волгограде, завершилась со счётом 2:1 в пользу Саудовской Аравии.

На гол египтянина Мохаммеда Салаха (22-я минута) саудовцы ответили реализованным пенальти от Салмана аль-Фараджа (45+4) и голом Салима аль-Давсари (90+4).

На 40-й минуте аль-Муваллад не забил с одиннадцатиметровой отметки.

RT вёл текстовую трансляцию матча.

Благодаря победе сборная Саудовской Аравии набрала три очка и заняла третье место в группе. Египет финишировал на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Египта Эссам аль-Хаддари в возрасте 45 лет отбил пенальти в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Саудовской Аравии.