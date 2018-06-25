Аль-Хаддари в возрасте 45 лет отбил пенальти в матче Египет — Саудовская Аравия

Вратарь сборной Египта Эссам аль-Хаддари в возрасте 45 лет отбил пенальти в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Саудовской Аравии.

На 40-й минуте аль-Хаддари отразил удар Фахада аль-Муваллада. Однако в добавленное к первому тайму время вратарь не смог совершить второе спасение подряд и пропустил удар с одиннадцатиметровой отметки от Салмана аль-Фараджа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт после первого тайма равный — 1:1.

Ранее аль-Хаддари стал самым возрастным игроком в истории ЧМ.