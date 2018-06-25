Вратарь сборной Египта аль-Хаддари станет самым возрастным футболистом в истории ЧМ

Вратарь сборной Египта по футболу Эссам аль-Хаддари станет самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.

Он включён в стартовый состав сборной Египта на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Саудовской Аравии. На момент начала матча ему будет 45 лет и 31 день.

Тем самым он побьёт рекорд, принадлежащий колумбийцу Фариду Мондрагону. 25 июня 2014 года вратарь Мондрагон вышел в матче против Японии в возрасте 43 лет и 3 дней.

Составы сборных Саудовской Аравии и Египта представлены пресс-службой ЧМ-2018. Матч начнётся в 17:00 в Волгограде.

Матч #KSA vs #EGY стартует через час в Волгограде



🔔Все внимание - на позицию вратаря у египтян: в основе выходит 45-летний Эссам Аль-Хадари, который станет самым возрастным игроком, выходившим на поле в истории Чемпионата мира 👏#KSAEGY#ЧМ2018pic.twitter.com/8QcjyfqEED — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 25 июня 2018 г.

Ранее руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий Мохаммед Салах хочет покинуть национальную команду из-за главы Чечни Рамзана Кадырова.