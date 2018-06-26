Британский журналист — о ЧМ-2018: в России я чувствую себя безопаснее, чем в Лондоне

Британский журналист Sky Энда Брэйди поделился впечатлениями от организации матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде.

«Перед матчем к нам подошли два грубых парня, на вид около 20 лет. Они были выпившими и направлялись домой. Но то, что произошло дальше, поразило меня. Они стояли тихо, не двигаясь, за камерой и внимательно слушали, что я говорю в прямом эфире. Они не нападали на меня, не оскорбляли. Когда репортаж закончился, они подняли большие пальцы вверх и ушли с улыбками на лицах», — написал Брэйди в статье, опубликованной на сайте Sky.

Он также заметил, что все опасения по поводу российских хулиганов, широко распространённые в Великобритании, оказались напрасными.

«Вы хотите правду? Я чувствую себя здесь безопаснее, чем в Лондоне», — заявил Брэйди.

Ранее посол Египта в России Ихаб Наср поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года по футболу в России.