Посол Египта: поздравляю Россию с отличной организацией чемпионата мира по футболу

Посол Египта в России Ихаб Наср поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

«Я имел возможность наблюдать, как российское правительство готовилось к чемпионату мира, и я был впечатлён. Инфраструктура, стадионы, аэропорты, дороги — всё прекрасно. Усилия российских друзей впечатляют. Поздравляю с такой отличной организацией! Мне особенно нравится, что множество египтян получили возможность оценить красоты России, не только Москву и Санкт-Петербург. Сюда приехали около трёх тысяч египетских болельщиков», — сказал Наср RT.

Ранее министр спорта России Павел Колобков отметил, что после старта чемпионата мира по футболу 2018 года в зарубежной прессе стало гораздо меньше негативных статей о турнире.