Колобков отметил, что после старта ЧМ-2018 в зарубежной прессе стало меньше негативных статей

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что после старта чемпионата мира по футболу 2018 года в зарубежной прессе стало гораздо меньше негативных статей о турнире.

«Конечно, было неприятно читать негативные материалы о чемпионате мира. Но мы не обращали на это внимания, потому что были уверены, что всё пройдёт в дружеской, хорошей обстановке. В России очень любят принимать иностранных болельщиков. Мы всегда создаём для них наилучшие условия. Сейчас уже заметно, что в прессе почти нет негативных статей. Наоборот, теперь много положительных отзывов. Этого мы и добивались — провести лучший чемпионат мира в истории», — заявил Колобков в эфире RT.

Ранее министр рассказал, что доволен тем, как проходит ЧМ-2018.