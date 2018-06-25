Колобков заявил, что доволен тем, как проходит ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что доволен тем, как проходит чемпионат мира по футболу 2018 года.

«По отзывам болельщиков, ФИФА и СМИ, чемпионат мира проходит очень хорошо. Команды показывают потрясающую игру. А что касается качества футбола, то вы видите, с каким удовольствием фанаты идут на стадионы. Мы довольны», — заявил Колобков в эфире RT.

Ранее сообщалось, что министр спорта Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим в истории.