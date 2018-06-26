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Сборная Испании продлила свою беспроигрышную серию до 23 матчей, сыграв вничью с Марокко
26 июня 2018, 00:00
/ Reuters
Сыграв вничью с командой Марокко в поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, сборная Испании продлила свою беспроигрышную серию до 23 матчей.
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Отмечается, что данная серия испанцев является наиболее продолжительной среди всех действующих в мировом футболе.
Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.
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