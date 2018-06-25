Самедов посетовал на странное судейство в матче Россия — Уругвай

Полузащитник сборной России Александр Самедов ответил на вопрос, есть ли претензии к судейству по матчу заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.

«Как ни странно, есть. Некоторые решения показались очень странными. Может быть, с трибуны выглядело иначе — мне на поле арбитр виделся чудаком. Все решения с улыбкой принимал. Ему апеллируешь — он продолжает улыбаться. Забавно», — заявил Самедов.

Он добавил, что одну из двух жёлтых карточек, по его мнению, можно было не показывать защитнику сборной России Игорю Смольникову. При этом полузащитник затруднился ответить, был ли пенальти на Артёме Дзюбе.

Ранее Александр Самедов прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.