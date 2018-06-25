Самедов рассказал, что говорил Черчесов сборной России в раздевалке

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.

«Неприятно, конечно, уступать с таким счётом. Хотели вновь порадовать болельщиков, занять первое место, но не получилось. Что ж, нужно двигаться дальше», — сказал Самедов.

Он также рассказал, что говорил Черчесов в раздевалке команды после матча с Уругваем.

«Указал на недочёты, которые мы допустили», — заявил Самедов.

Ранее нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал тот факт, что все три гола в матче чемпионата мира с Уругваем команда пропустила после розыгрыша стандартных положений.