Сборная Испании впервые с 1982 года не победила в заключительном матче группового раунда ЧМ

Сыграв вничью с командой Марокко со счётом 2:2, сборная Испании впервые за 36 лет не победила в заключительном матче группового раунда чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщается на официальной странице Opta Sports в социальной сети Twitter.

Предыдущим соперником, которому удалось отобрать очки у испанцев в поединке третьего тура группового раунда мундиаля, была команда Северной Ирландии, обыгравшая «красную фурию» со счётом 1:0 на турнире 1982 года.

На восьми последующих чемпионатах мира сборная Испании непременно побеждала во встречах заключительного тура группового раунда, в том числе и на турнирах 1998 и 2014 годов, где команде не удавалось выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.