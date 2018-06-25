В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Ирана со счётом 1:1.

Португалия открыла счёт точным ударом Рикарду Куарежмы на 45-й минуте. Иранцы отыгрались благодаря точному удару Карима Ансарифарда на 90-й минуте.

На 53-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Иран — Португалия

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Куарежма был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Иран — Португалия.