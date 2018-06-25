Далич сравнил нынешний состав сборной Хорватии с командой, которая дошла до полуфинала ЧМ-1998

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сравнил нынешний состав с командой, которая дошла до полуфинала чемпионата мира 1998 года во Франции.

«Очень сложно сравнивать два поколения. Футбол за 20 лет существенно изменился, в наши дни уже играют иначе. У меня прекрасные подопечные — по таланту, отношению к делу и своим человеческим качествам их можно сравнивать с командой, выступавшей на мундиале во Франции. У ребят, которыми я руковожу, поистине огромный потенциал, неслучайно они играют в топ-клубах Старого Света. Но поколение 1998 года оказало огромное влияние на развитие футбола в стране и сделало для него впоследствии. Мы все — и тренерский штаб в том числе — хотим дорасти до неё. Разумеется, повторить тот результат будет очень сложно, но постараемся», — заявил Далич.

Хорватия досрочно вышла в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2018 года в России. 26 июня подопечные Далича сыграют заключительный матч группового этапа с командой Исландии.

Ранее защитник сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен поделился эмоциями после получения подарков от владельцев отеля, где базируется команда во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.