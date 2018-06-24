Футболист сборной Хорватии Ловрен: было очень приятно получить подарок от владельцев отеля в России

Защитник сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен поделился эмоциями после получения подарков от владельцев отеля, где базируется команда во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Игрокам презентовали самовар и матрёшки с портретами каждого из футболистов сборной.

«Да, мне понравились матрёшки, было очень приятно получить такой подарок», — приводит слова Ловрена РИА Новости.

Он пошутил, что матрёшка с его изображением больше похожа на бывшего нападающего сборной Хорватии Горана Влаовича.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука награждён золотой медалью за 100 сыгранных матчей в составе сборной Хорватии по футболу.