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Чорлука награждён золотой медалью за 100 сыгранных матчей в составе сборной Хорватии по футболу
Хорватский футбольный союз поздравил защитника команды Ведрана Чорлуку с сотым матчем за национальную команду страны.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что почётный генеральный секретарь и советник президента организации Зорислав Сребрич вручил Чорлуке футболку с номером 100 и золотую медаль.
«Если вспомнить путь Ведрана в сборной Хорватии, он свой первый официальный матч провёл в России. Сейчас сотая его игра тоже прошла на территории России, что очень примечательно», — заявил Сребрич.
Первый официальный матч Чорлуки в форме сборной Хорватии состоялся в Москве 6 сентября 2006 года. Тогда команда проводила встречу с Россией в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2008.
Ранее сообщалось, что матч с Аргентиной на групповом этапе чемпионата мира стал для Чорлуки сотым в составе сборной Хорватии.